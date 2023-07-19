Мінус ще один: ЗСУ знищили російський танк Т-90 (відео)

Так, 19 липня ворог зазнав втрат на Бахмутському напрямку. Оприлюднене відео, на якому група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБр та начальником РЕБ та КБ 28-ї ОМБр знищує ворожу зброю.

Про це повідомляє телеграм-канал СтратКом.

Українські воїни знищили черговий російський танк Т-90

Відзначимо, 19 липня українські бійці завадили окупантам здійснити штурм наших позицій на одній з ділянок фронту. Поставлене завдання реалізували воїни 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону.

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