Мінус ще один міст до Криму: після ударів ССО "втомилась" переправа біля Роздольного

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Сили оборони України завдали серії успішних ударів по транспортній інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атак було зруйновано автомобільний та залізничний мости поблизу села Роздольне, що призвело до повної зупинки ключової залізничної гілки, якою Росія забезпечувала свої війська на півострові.

Про це пише Telegram-канал «Крымский ветер».

Удару по автомобільному мосту поблизу Роздольного було завдано в ніч проти 18 червня. Внаслідок ураження проліт мосту обвалився безпосередньо на залізничне полотно.

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Одночасно українські сили атакували і залізничний міст через Північно-Кримський канал, що стало початком масштабного ураження важливої транспортної інфраструктури окупантів.

Наслідки удару / © Крымский ветер

22 червня безпілотники Сил спеціальних операцій завдали нових ударів по конструкції залізничного мосту. Це спричинило критичні руйнування та повністю зупинило рух поїздів на цій ділянці.

Після того як український рух опору зафіксував прибуття спеціальної ремонтної техніки, у ніч проти 23 червня безпілотники повторно атакували об’єкт.

Дрони уразили як ремонтну техніку окупантів, так і повторно поцілили в залишки зруйнованого мосту.

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У результаті російські війська втратили можливість оперативно відновити важливу транспортну артерію.

© Крымский ветер

Внаслідок руйнування автомобільного мосту та пошкодження залізничного переходу припинила роботу єдина залізнична гілка, що сполучала Краснодарський край із центральними та західними районами окупованого Криму, включно із Сімферополем і Севастополем.

Саме ця ділянка мала стратегічне значення для забезпечення військової логістики російського угруповання на півострові.

Крім того, було перервано залізничне сполучення з окупованими районами Херсонської та Запорізької областей. Тепер доставляти вантажі залізницею російські війська можуть лише через Ростовську область та Волноваху.

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Після втрати стратегічної ділянки російська окупаційна адміністрація повідомила про тимчасову зміну руху залізничного транспорту.

«Тимчасово всі поїзди, які прибувають до Криму та виїжджають із півострова, завершують маршрут на станції Керч-Південна — Новий парк», — заявили представники окупаційної адміністрації.

Удари по окупантах — останні новини

Нагадаємо, удари Сил оборони України по окупованому Криму та переправі через Керченську протоку суттєво загострили проблеми з постачанням на півострові. За даними британської розвідки, в ніч на 20 червня українські сили вразили ППО, паливні склади та три автомобільні пороми. Це призвело до дефіциту пального та затримок на переправах. Британське Міноборони не виключає, що наступною ціллю може стати Кримський міст.

Також, українські війська знищили міст у Генічеську на лівому березі Херсонської області, який російські окупанти активно використовували для військової логістики. Внаслідок систематичних ударів на мосту обвалилося кілька прольотів, рух автомобільного транспорту повністю зупинено. Міст мав критичне значення для перекидання військ і техніки з Криму.

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