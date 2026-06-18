ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
710
Час на прочитання
2 хв

Мінус ще один міст окупантів: ЗСУ вдарили по ключовій логістичній артерії на Донеччині

Успішне ураження переправи поблизу Кременівки на трасі Маріуполь — Донецьк загрожує повним крахом постачання російських військ у всьому Приазов’ї.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Траса Маріуполь - Донецьк

Траса Маріуполь — Донецьк / © скриншот з відео

Сили оборони України завдали успішного удару по черговому важливому об’єкту ворога, пошкодивши стратегічний міст на трасі Маріуполь — Донецьк.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенка, під ударом опинилася переправа поблизу селища Кременівка у Волновахському районі. Внаслідок атаки міст зазнав серйозних пошкоджень, через що окупантам довелося екстрено запускати там реверсивний рух.

Керівник Центру вивчення окупації наголосив, що цей об’єкт є одним із ключових елементів логістичного ланцюга загарбників на відтинку Маріуполь — Волноваха — Донецьк.

«Його потенційна ліквідація або значне ускладнення руху наближає російський колапс постачання всього в Приазов’ї — як Донецької, так і Запорізької області», — підкреслив він.

Уражено та пошкоджено міст поблизу села Кременівка / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Уражено та пошкоджено міст поблизу села Кременівка / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше Петро Андрющенко повідомив, що українські сили у ніч проти 15 червня вдарили по мосту через Грузький Єланчик у Новоазовську. Під час атаки на переправі перебували вантажівки. За словами Андрющенка, міст був відремонтований окупантами 2024 року задля збільшення вантажопотоку. Він вважає, якщо вдасться, зокрема, цей міст «вивести з рівняння логістики», то у блокаді перебуватиме не тільки Крим, але й Маріуполь.

Нагадаємо, останнім часом українські військові системно «виключають з рівняння» мости та транспортні розв’язки на тимчасово окупованих територіях, аби повністю відрізати передові підрозділи армії РФ від забезпечення. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували важливий залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне, після чого спалахнула пожежа, а місцеві жителі повідомили про близько 20 вибухів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
710
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie