Мінус ще один міст окупантів: ЗСУ вдарили по ключовій логістичній артерії на Донеччині

Траса Маріуполь — Донецьк / © скриншот з відео

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Сили оборони України завдали успішного удару по черговому важливому об’єкту ворога, пошкодивши стратегічний міст на трасі Маріуполь — Донецьк.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенка, під ударом опинилася переправа поблизу селища Кременівка у Волновахському районі. Внаслідок атаки міст зазнав серйозних пошкоджень, через що окупантам довелося екстрено запускати там реверсивний рух.

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Керівник Центру вивчення окупації наголосив, що цей об’єкт є одним із ключових елементів логістичного ланцюга загарбників на відтинку Маріуполь — Волноваха — Донецьк.

«Його потенційна ліквідація або значне ускладнення руху наближає російський колапс постачання всього в Приазов’ї — як Донецької, так і Запорізької області», — підкреслив він.

Уражено та пошкоджено міст поблизу села Кременівка / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше Петро Андрющенко повідомив, що українські сили у ніч проти 15 червня вдарили по мосту через Грузький Єланчик у Новоазовську. Під час атаки на переправі перебували вантажівки. За словами Андрющенка, міст був відремонтований окупантами 2024 року задля збільшення вантажопотоку. Він вважає, якщо вдасться, зокрема, цей міст «вивести з рівняння логістики», то у блокаді перебуватиме не тільки Крим, але й Маріуполь.

Нагадаємо, останнім часом українські військові системно «виключають з рівняння» мости та транспортні розв’язки на тимчасово окупованих територіях, аби повністю відрізати передові підрозділи армії РФ від забезпечення. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували важливий залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне, після чого спалахнула пожежа, а місцеві жителі повідомили про близько 20 вибухів.

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