Мінус склад з боєприпасами і 70 окупантів: на Херсонщині ЗСУ помотлошили росіян

Мінус склад з боєприпасами і 70 окупантів: на Херсонщині ЗСУ помотлошили росіян

У Херсонській області тривають запеклі бої.

На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснює обстріли наших підрозділів. ЗСУ гідно дають відповідь.

Про це повідомляють у Генштабі.

"У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове Херсонської області.

Нагадаємо, що на Запоріжжі росіяни обстрілюють українськими ракетами, які були їм передані у 90-х під гарантії безпеки.

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