Мінус склад з боєприпасами і 70 окупантів: на Херсонщині ЗСУ помотлошили росіян

У Херсонській області тривають запеклі бої.
На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснює обстріли наших підрозділів. ЗСУ гідно дають відповідь.
Про це повідомляють у Генштабі.
"У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове Херсонської області.
Нагадаємо, що на Запоріжжі росіяни обстрілюють українськими ракетами, які були їм передані у 90-х під гарантії безпеки.
Читайте також:
- На окупованих територіях Запорізької області зникають мирні мешканці
- У Запорізькій області від обстрілів окупантів постраждала 14-річна дівчинка
- В Енергодарі окупанти не залишають спроб провести "референдум": виманюють паспортні дані людей