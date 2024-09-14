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Мінус танк і БМП: ЗСУ ефектно знищили ворожу бронетехніку (відео)

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Мінус танк і БМП: ЗСУ ефектно знищили ворожу бронетехніку (відео)

Танк РФ Т-90 / Ілюстративне фото

Росіяни продовжують зазнавати втрат у бронетехніці.

ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку. Спочатку БМП-1 супротивника підірвалася на протитанковій міні, потім танк Т-72Б1 атакував український дрон Vampire. 

Про це написав журналіст Юрій Бутусов. 

Кадри знято на північний схід від села Діброва, Луганська область.

Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.

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