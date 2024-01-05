Мінус три: ССО відзвітували про знищені ворожі ЗРК "Бук" на Донецькому напрямку

Російська техніка приречена на знищення в Україні.

Так, за тиждень на Донецькому напрямку бійці ССО вразили три ворожих ЗРК "Бук". В результаті один комплекс знищено вщент, ще два – виведені з ладу й не підлягають відновленню.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗС України.

ССО на Донецькому уразили три ворожих ЗРК "Бук" за тиждень

"Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36", – зазначили там.

Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілях здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.

Раніше бійці 14-го окремого полку ЗСУ показали яскраве знищення ворожого "Бук-М1-2".

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