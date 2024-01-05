Мінус три: ССО відзвітували про знищені ворожі ЗРК "Бук" на Донецькому напрямку

Російська техніка приречена на знищення в Україні.
Так, за тиждень на Донецькому напрямку бійці ССО вразили три ворожих ЗРК "Бук". В результаті один комплекс знищено вщент, ще два – виведені з ладу й не підлягають відновленню.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗС України.
"Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36", – зазначили там.
Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілях здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.
Раніше бійці 14-го окремого полку ЗСУ показали яскраве знищення ворожого "Бук-М1-2".
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