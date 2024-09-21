Мінуснули чимало техніки: СБУ показала свіжу роботу по ворогові (відео)

Українські бійці показали свіжу добірку кадрів, на яких демонструється робота по ворогові. Завдання виконали оператори ЦСО "А" СБУ ("Альфа").

Про це пише СБУ.

СБУ показала свіжу роботу по ворогові

За минулий тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами були вражені:

6 танків

18 ББМ

19 артилерійських систем

3 системи ППО

204 одиниці автотранспорту

39 БпЛА

128 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій

6 складів боєприпасів.

Раніше окупанти зуміли закріпитися в одній із будівель на околиці Торецька Донецької області та відкрили вогонь по наших воїнах. Гаряча відповідь з РПГ-7 та РПВ "Джміль" не змусила на себе довго чекати.

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