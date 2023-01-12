Минув період суддівської безкарності: з'їзд суддів розблокував роботу Вищої ради правосуддя

Близько двох років в Україні не існувало механізму притягнення суддів до відповідальності через відсутність повного складу ВРП.
У четвер, 12 січня, з’їзд суддів розблокував роботу Вищої ради правосуддя, обравши вісім із восьми членів цієї структури за квотою від суддівської спільноти. Останнім обраним членом ВРП став суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Сергій Бурлаков.
Про це повідомили у пресслужбі Ради суддів України.
Вища рада правосуддя стала повноважним органом і відтепер з’явилася, зокрема, можливість притягнути суддів до відповідальності, якої не існувало через неповний склад цього органу майже два роки.
У повідомленні Ради суддів йдеться, що сьогоднішній крок “дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані з судовою реформою”.
Членами Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України стали:
- Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду.
- Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.
- Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду.
- Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області.
- Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.
- Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду
- Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.
- Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.
Всі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчих чотири роки.
Зазначимо, обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.
У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
23 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.
Нагадаємо, ще в липні 2021 року Зеленський привітав ухвалення закону щодо судової реформи. Законопроєкт про Вищу раду правосуддя передбачає, що чинних членів ВРП та кандидатів на посаду перевірить на доброчесність новий орган – Етична рада.
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