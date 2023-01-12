Минув період суддівської безкарності: з'їзд суддів розблокував роботу Вищої ради правосуддя

Близько двох років в Україні не існувало механізму притягнення суддів до відповідальності через відсутність повного складу ВРП.

У четвер, 12 січня, з’їзд суддів розблокував роботу Вищої ради правосуддя, обравши вісім із восьми членів цієї структури за квотою від суддівської спільноти. Останнім обраним членом ВРП став суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Сергій Бурлаков.

Про це повідомили у пресслужбі Ради суддів України.

Вища рада правосуддя стала повноважним органом і відтепер з’явилася, зокрема, можливість притягнути суддів до відповідальності, якої не існувало через неповний склад цього органу майже два роки.

У повідомленні Ради суддів йдеться, що сьогоднішній крок “дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані з судовою реформою”.

Членами Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України стали:

Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду.

- суддя Харківського апеляційного суду. Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.

- суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС. Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду.

- суддя Львівського окружного адміністративного суду. Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області.

- суддя Господарського суду Донецької області. Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.

- суддя Північного апеляційного господарського суду. Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду

- суддя Миколаївського апеляційного суду Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.

- суддя Херсонського окружного адміністративного суду. Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС.

Всі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчих чотири роки.

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Зазначимо, обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.

У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.

23 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.

Нагадаємо, ще в липні 2021 року Зеленський привітав ухвалення закону щодо судової реформи. Законопроєкт про Вищу раду правосуддя передбачає, що чинних членів ВРП та кандидатів на посаду перевірить на доброчесність новий орган – Етична рада.

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