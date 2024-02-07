Мінував поля та годував росіян: СБУ затримала на Харківщині агронома, який допомагав окупантам

Після звільнення району він залишився в територіальній громаді та “заліг на дно”.

Служба безпеки України затримала агронома, який допомагав російським окупантам мінувати поля під час окупації Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали агронома місцевої фірми на Харківщині. Після захоплення окупантами Куп’янського району він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.

“Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі. Крім того, фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. При цьому трьох російських командирів їхній поплічник “розквартирував” у власному будинку. Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні”, - розповіли в СБУ.

Вже згодом, після звільнення району, він залишився в територіальній громаді та “заліг на дно”, сподіваючись уникнути покарання. Проте правоохоронці встановили його місце перебування та затримали.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми”, - додали в Службі безпеки.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії рано вранці 7 лютого завдали удару по Харкову ракетами С-300 – зафіксовані влучання у Слобідському районі.

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