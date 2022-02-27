"С вашей территории убивают наших детей": Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Киев атаковали в 4 утра - а Вы спали, братья белорусы. И сейчас спите, а мы проснулись! Ваш главный впереди - он зависит от Вас.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі.
"Сегодня вас всех зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой - снова обстрелы, бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех, против всего живого. Против детских садиков, против жилых домов, даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты в жилых районах, где никогда не было и нет военной инфраструктуры".
Зеленський закликав білорусів зробити свій вибір, з ким вони у цій війні, поки що цей вибір не на користь України.
"Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, многие другие города Украины выживают в таких условиях, в которых последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но на войне, которая идет сейчас, вы с нами ни на одной стороне. Увы. С вашей территории войска РФ по Украине запускают ракеты, с вашей территории убивают наших детей, окружают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу, свои соседям. А мы ваши соседи - мы украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете сейчас, именно сегодня", - заявив президент України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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