"С вашей территории убивают наших детей": Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Киев атаковали в 4 утра - а Вы спали, братья белорусы. И сейчас спите, а мы проснулись! Ваш главный впереди - он зависит от Вас.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі.

"Сегодня вас всех зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой - снова обстрелы, бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех, против всего живого. Против детских садиков, против жилых домов, даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты в жилых районах, где никогда не было и нет военной инфраструктуры".

Зеленський закликав білорусів зробити свій вибір, з ким вони у цій війні, поки що цей вибір не на користь України.

"Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, многие другие города Украины выживают в таких условиях, в которых последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но на войне, которая идет сейчас, вы с нами ни на одной стороне. Увы. С вашей территории войска РФ по Украине запускают ракеты, с вашей территории убивают наших детей, окружают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу, свои соседям. А мы ваши соседи - мы украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете сейчас, именно сегодня", - заявив президент України.