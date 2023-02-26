Мінялися місцями і ховалися до вбиральні: водії автобуса та ухилянт влаштували "квест" прикордонникам

На кордоні з Польщею ухилянт та водії автобуса, які за гроші погодився незаконно вивезти його з України, влаштували прикордонникам справжній квест.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Інцидент трапився на пункті пропуску "Грушів". Туди на виїзд до Польщі прибув рейсовий автобус який слідував з Тернополя до Праги.

Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд здійснив перевірку кількості осіб, які слідували через державний кордон, про що здійснив відмітку у контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на дві особи менше.

Як з’ясувалося, водії автобуса погодились перевезти через кордон ухилянта. Свої послуги вони "оцінили" у 2 000 тис. польських злотих.

Щоб обдурити прикордонників, один із водіїв заховався в автобусі у місці для відпочинку, а 41-річний чоловік мав видати себе за водія. На час проходження прикордонного контролю псевдоводій заховався у вбиральні та планував повернутися до автобуса після перевірки. Проте задум чоловіків не спрацював. Під час здійснення прикордонного контролю наряд виявив водія, який ховався в автобусі, а згодом і 41-річного чоловіка, який уникаючи контролю, хотів незаконно виїхати до Польщі.

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності. Стосовно перевізників прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, що в їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Однак і це горе водіїв не зупинило. Один із них запропонував прикордонному наряду хабар у розмірі 500 доларів США, на що отримав відмову.

За цим фактом до правоохоронних органів скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Недавно на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Чоловік був вбраний у жіночий одяг та навіть нафарбував нігті.

На початку лютого на Закарпатті затримали групу ухилянтів. За 5000 доларів їм пообіцяли допомогти незаконно перетнути кордон.

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