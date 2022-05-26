"Міняю пачку солі на каністру дизеля": як українці відреагували на дефіцит солі (меми)

Українці - незламні, вони вміють жартувати з будь-якої ситуації. Так і дефіцит солі через те, що найбільший в Україні державний завод "Артемсіль" у Донецькій області припинив роботу через бойові дії, українці сприйняли з гумором.
У Мережі з цього приводу з'явилося безліч мемів та жартів, ТСН.ua зібрав найскравіші з них.
"Міняю пачку солі на каністру дизелю", "Кафе було багате і престижне. На всіх столах були майжі повні сільнички", "Сьогодні всі шукали сіль, а я купив мішок цукру, знаю їхні жарти, нас не на*беш", "Якщо десь на вулиці побачите голошення "продаю сіль", то може це не наркоторгівець, а звичайний зелений барига "білою смертю", "Заможна холостячка з 2 кг солі шукає нареченого з каністрою бензину", - жартують користувачі соціальних мереж.
Український комічний актор, гуморист та гравець команди "V.I.P. Тернопіль" Тарас Стадницький "спрогнозував", що два найперспективніші напрямки майбутнього - сіль та марки (маючи на увазі популярні марки з написом "Русскій воєнний корабль, іді на х*й).
наркотики нє...— Файна Дівка (@Tasha130873) May 26, 2022
а сіль дуже люблю... pic.twitter.com/tfoK0JCCNg
- А ви сіль продаєте?— Volodymyr Anfimov (@v_anfimov) May 25, 2022
- Ні, тіко показую
- Красівоє pic.twitter.com/N4n5fPK5VI
Не сип мені сіль рану. Скажи краще, де ти її купив?— Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) May 26, 2022
приказка "розсипав сіль - до сварки" сьогодні працює за принципом миттєвої карми— Alyona Ko (@mediarider) May 26, 2022
Одні юзери, відреагувавши на високі ціни, порівняли сіль із золотом, інші - перейменували на "біль".
Одесити, які живуть близько біля солоного моря, жартують, що вони будуть "наркобаронами", тільки замість наркотичних речовин у них буде сіль.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав все, що відомо про ситуацію з сіллю в Україні, скільки вона коштує, чи з’явиться у продажу та чим можна замінити сіль. Читайте ТУТ.
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