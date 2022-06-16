Мир має бути тривалим і таким, як його хоче Україна - прем'єр Італії Маріо Драґі

Мир має бути тривалим і таким, як його хоче Україна - прем'єр Італії Маріо Драґі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі зпаявив, що мир має бути укладений на умовах України.

За його словами, для цього Україна має оборонятися.

Про це Драґі сказав під час брифінгу 16 червня.

"Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста. Але Україна має оборонятися для того, щоб досягнути миру. Ми не робитимемо нічого, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким як його хоче Україна, і він має бути тривалим", - сказав Драґі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

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