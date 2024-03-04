"Мирні ініціативи" Китаю: чи може Пекін насправді зупинити війну в Україні - відповів Портников

Китай прагне "справедливого миру для себе і своїх союзників". Є китайська концепція біполярного світу, де США та КНР просто захищають свої сфери інтересів.

Таку думку висловив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

"Російська Федерація перебуває у сфері інтересів Китаю, а значить, як виглядає справедливий мир по-китайськи – Захід має забезпечити врегулювання ситуації, коли ті країни, які є частиною пострадянського простору, повертаються у сферу впливу Москви. За такого розвитку подій Україна навіть може зберегти власний суверенітет. І Китай буде гарантом цього суверенітету. Однак, на думку китайців, це має бути така собі "лукашенківська" Україна", - вважає він.

Тоді, за його словами, має з'явитися людина, яка буде гарантувати, що "ця Україна буде перебувати у сфері впливу Росії, співпрацювати з Китаєм і не робити жодних кроків у бік Заходу".

"І що ця людина завжди може, скажімо так, зупиняти тих необачних представників власного суспільства, які бажають іншого. Тобто як це роблять у себе Путін і Лукашенко. Якщо така Україна з'явиться, з такою Україною Китай буде співробітничати разом з Росією. Інша Україна Китаю не потрібна", - додав він.

На думку Портникова, у Пекіні впевнені, якби не допомога Заходу, то Китай вже давно разом із Росією зміг би "переконати" Україну вибрати той варіант "миру", який вже вирішений для неї в Пекіні і Москві, а саме сателіту Російської Федерації.

Він зауважив, що Китаю вигідна війна "як ще один крок до біполярного світу".

"Тому що врешті-решт Китай завжди співпрацює саме з тими країнами, які готові прийняти його концепцію. Це повинні зрозуміти ті люди, а їх чимало в українській владі, які досі вірять, що якщо вони не зможуть знайти спільну мову із Заходом, їм допоможе Китай. Так от необхідна умова співпраці з Китаєм – нормальні відносини з Росією.

Призом для такої України Китай може зробити збереження її державності, можливо, в обмежених кордонах. При цьому в Пекіні це вже будуть вважати подарунком Україні, тому що з погляду китайського керівництва колишні радянські республіки взагалі мають обмежений суверенітет. І якщо Китай гарантує продовження цього суверенітету, то це вже величезний компроміс з його боку", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні Reuters із посиланням на заяву МЗС Росії повідомило, що Китай та РФ обговорили війну в Україні.

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