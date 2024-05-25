"Мирні" переговори з РФ: Портников застеріг щодо можливого сценарію розвитку подій

Перемовини з РФ та замороження конфлікту має низку ризиків для нашої держави. Так, Росія знайде спосіб знову розпочати "СВО".

Про це в ефірі "Еспресо" сказав журналіст Віталій Портников.

Москва прагне підіймати ставки

За словами журналіста, сьогодні висловлювання прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова нічим не відрізняються від того, що Москва говорила в лютому 2022 року. "У нас є цілі спецоперації й ми можемо їх досягти політичним шляхом". Виникає питання: які це цілі?

"Є суб'єкти Російської Федерації, на які має перестати претендувати Україна, і ми маємо просто чітко для себе розуміти, що це означає. Це означає, що Україна принаймні де-факто, якщо не де-юре, має визнати Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області – частиною Російської Федерації й українські війська мають бути виведені з території, яку вони контролюють", – пояснив Портников.

Таким чином, продовжив він, Москва прагне підіймати ставки, бо розуміє: Україна не піде зі своїх територій, як і РФ – з окупованих.

"Якщо вони будуть це пропонувати, ми скажемо: ми нікуди не підемо. А вони скажуть: і ми нікуди не підемо, ви не хочете нікуди йти з території наших суб'єктів федерації – ну і ми нікуди не підемо з території наших суб'єктів федерації. Це і є перемовини за російським сценарієм", – каже медійник.

Класичне замороження

Журналіст наголошує, що саме так виглядає російська пастка. Росіяни не можуть досягти демілітаризації від нас, але вони можуть добитися відсутності гарантії безпеки. А Захід теж цього не дає.

"Тобто це і є класичне замороження. Путін говорить, що в принципі, якщо в мене з'явиться бажання, ми можемо заморозити конфлікт. Отак ми підняли ставки, вони підняли ставки, ми їх понизили й заморозили лінію, але тепер наступний момент цікавий: легітимність", – запевняє Портников.

Якщо Росія при цьому не вважає президента Зеленського легітимним і каже: нехай вони там собі в Україні розбираються, – то це означає, що після підписання будь-якої угоди про перемир'я, вони можуть сказати: ми перепрошуємо, але ми її незрозуміло з ким підписали.

Прокоментував журналіст і можливий розвиток подій після умовного перемир'я та нових президентських виборів. Так, якщо переможець подасть до Конституційного суду щодо легітимності Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року, то росіяни можуть вчинити теж по-різному.

"Вони девальвують нашу угоду: ми зараз почнемо спецоперацію. Або навіть навпаки, вони самі скажуть: виявляється, що тепер легітимний президент визнає цю угоду. Чи новий президент України скаже: чого я маю визнавати, там стоїть не мій підпис. А тепер уявіть, що вся передвиборча компанія цієї людини буде базуватися на тому, що це була неправильна угода і що вона не дає нам ніяких гарантій безпеки", – припускає Портников.

Слід розуміти, закликає він, що спадкоємцем Зеленського на посаді президента України в умовах, якщо ця війна закінчиться замороженням, відсутністю гарантії безпеки, буде людина з більш популістськими гаслами, ніж та людина, яка виграла вибори 2019 року. І Путін це може розуміти, тож створює собі ситуацію "відкритого шансу": пауза і самі українці, з його погляду, дадуть йому можливість розпочати новий процес.

Раніше Портников пояснив, чи дійсно готовий Путін до мирних перемовин.

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