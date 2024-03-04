Мирні переговори з Україною: в ISW пояснили, як РФ використовує ініціативи Китаю і Туреччини

Кремль тільки вдає, що готовий сісти за стіл переговорів.

Російська Федерація намагається перешкодити міжнародній підтримці України шляхом маніпуляцій переговорних майданчиків, запропонованих Китаєм і Туреччиною для врегулювання конфлікту.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

2 березня у Москві зустрілися заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією та Україною.

Обидва політики зауважили, що "неможливо" обговорити врегулювання в Україні без участі РФ та без інтересів країни у сфері безпеки. Також вони зауважили, що нібито західні та українські "ультиматуми" і "формати діалогу" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою".

"ISW продовжує вважати, що будь-які заяви Росії про те, що вона зацікавлена або завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є, дуже ймовірно, спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету і територіальної цілісності й покласти тягар переговорів на Україну й Захід", – наголошують аналітики.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу". Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

Водночас президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну мирні переговори з Росією.

28 лютого Ердоган заявив, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався у Стамбулі.

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