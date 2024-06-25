"Мирний план" Путіна: чи може він стати він реальною основою для переговорів між Україною та Росією

Американський економіст Джефрі Сакс, якого цитують кремлівські ЗМІ, заявив, що план Путіна щодо мирного врегулювання може стати реальною основою для переговорів між Україною та Росією. Однак це – брехня.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Схвальні оцінки "мирного плану Путіна" є нісенітницею, оскільки всі пропозиції, наразі озвучені кремлем, є запрошенням до капітуляції", – зазначається у дописі.

Як наголошують у Центрі, просування кремлем ідеї про власну "готовність до переговорів" має не лише тактичну, але й стратегічну мету. Вона полягає в тому, щоб внести сум'яття у свідомість західних суспільств, аби першим пунктом на порядку денному стала не військова допомога Україні, а початок мирного процесу, до якого буцімто відкрита Москва.

"Щодо Джефрі Сакса, то він тиражує співзвучні з російською пропагандою наративи, з'являвся на ефірах у пропагандиста Соловйова, де розповідав, що «експансія НАТО» нібито спровокувала Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну", – додали журналісти.

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Раніше французький президент Еммануель Макрон заявив, що готовий відновити спілкування із очільником Кремля Володимиром Путін, бо вірить "в силу діалогу".

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