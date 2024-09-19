Мирний план Зеленського: Подоляк розповів про чотири ключові напрями

Мирний план президента України Володимира Зеленського містить чотири ключові напрями: дипломатичний і військовий примус РФ до миру, а також політичний та економічний складники.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Військовий примус РФ – мається на увазі з урахуванням досвіду війни в Курській області, війни в Донецькій області. Скільки, якої номенклатури зброї нам потрібно, як швидко вона має бути на полі бою. Ну і, відповідно, які інвестиції потрібні у ВПК України, щоб збільшити власне виробництво далекобійних можливостей", – пояснив радник.

Подоляк зазначив, що план військового примусу також передбачає "суттєве збільшення війни на території РФ" та усунення "всіх цих неформальних обмежень, які заважають завдавати системних ударів вглиб РФ".

"Другий напрям – політичний. Потрібно ще раз зафіксувати ключові позиції. Ну, наприклад, якщо Україна хоче бути членом якогось колективного безпекового альянсу, вона має на це повне суверенне право, реалізуючи свою суб'єктність, і жодна РФ не може вказувати, будеш ти членом того чи іншого альянсу, чи не будеш", – розповів Подоляк.

За його словами, третій складник, економічний, є двостороннім.

"Це інвестиції в Україну, наше виробництво, щоб чітко розуміти, скільки, на які гроші та на які ліцензії ми можемо розраховувати з погляду власного виробництва. Також потрібно прибрати Росію з глобальних ринків, щоб вони не могли продовжувати фінансувати цю війну в тому обсязі, в якому вони це роблять сьогодні", – додав радник голови ОПУ.

Четвертий складник мирного плану Зеленського – це дипломатичний примус держави-агресорки до миру.

"Пропозиції України – це не про теорію, не про те, що може бути, як може бути, як теоретично ми можемо про це думати тощо. План України побудований на фактологічному аналізі того, що відбувається, по-перше, по лінії фронту, по-друге, в Курській області на території РФ. Там є аналіз того, як можна використовувати ефективну зброю, якщо вона буде у відповідній кількості, як це впливатиме на ситуацію на лінії фронту та соціальні настрої в РФ", – зауважив Подоляк.

Він повідомив, що детальніше план обговорюватимуть після зустрічей президента України у Вашингтоні з Байденом, Трампом і Гарріс.

"На сьогодні Україна найчіткіше розуміє, що це за війна, і пояснює, до яких наслідків вона може призвести, якщо будуть використані якісь формули заморожування конфлікту, тому що будь-яке заморожування конфлікту буде консервувати політичний режим у РФ", – зазначив Михайло Подоляк, додавши, що мирний план України в жодному разі не передбачає таких "півмір".

Нагадаємо, у США заявили, що уряд України має самостійно вирішувати, як закінчити війну, ніхто ззовні не має нав'язувати свій мирний план. Будь-який мирний план, який суперечить суверенітету та територіальній цілісності України, не буде справедливим.

Читайте також: