Мирний саміт на Мальті: в ОП розповіли про важливі аргументи й пропозиції

Завершення війни в Україні миром потрібно не лише нашій державі, але й всьому світові.

На Мальті завершилася перша сесія зустріч щодо "Формули миру". В Офісі президента розповіли про перші результати.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Є важливі аргументи та пропозиції

Наші партнери разом з представниками української влади презентували п'ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації. Йдеться про:

ядерну безпеку;

енергетичну безпеку;

продовольчу безпеку;

гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб);

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Було багато коментарів, справді жвава дискусія. Я зараз бачу, наскільки масштабну роботу розпочав Володимир Зеленський у Хіросімі на саміті G7, де обговорювалася українська Формула миру, після чого були зустрічі радників з нацбезпеки в Копенгагені, Джидді, тепер на Мальті, а також робота з послами", – вважає голова Офісу.

Україна націлена на цілком конкретні результати, каже Єрмак, а саме – Глобальний саміт миру лідерів держав.

"Під час свого виступу на сесії я нагадав, що до розробки плану Формули долучаються дедалі більше держав, що поважають міжнародне право та статут ООН. І РФ буде змушена поступитися світовій спільноті. Їй доведеться прийняти наші спільні умови", – зазначив Єрмак.

Також голова ОП відзначив декілька важливих досягнень:

за участю Катару вдалося повернути додому чотирьох українських дітей, тож спільні зусилля допоможуть звільнити ще тисячі, які залишаються заручниками Росії (пункт про гуманітарний напрямок);

Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, США та інші партнери надали Україні комплекси ППО для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури (пункт про енергетичну безпеку).

Від імені України Єрмак висловив вдячність партнерам за реалізацію цих пунктів. Також він переконаний, що завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром буде мати величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі.

"І сьогодні ми подаємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий. Стійкий. Тривалий. Для України. Для світу. Для всіх", – резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, впродовж 28-29 жовтня на Мальті пройде зустріч щодо "Формули миру", у якій візьмуть участь понад 50 учасників. Для України важливо, щоб цей процес продовжувався після Копенгагена і Джидди, де аналогічні саміти пройшли раніше.

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