Миротворці не зможуть закінчити війну РФ проти України: експерт назвав причини

Гарантії безпеки для України наразі можуть забезпечити тільки Збройні сили України, тому не слід це плутати з миротворцями.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Він заявив, що лише українська нація може забезпечити мир в Україні, тому не треба мати ілюзій щодо миротворців Бразилії, Аргентини, Ямайки та інших країн світу, які можуть зголоситися надіслати своїх військових.

"Китай, якщо буде дозволено Китаю взяти участь, тут може дуже багато країн глобального півдня з'явитися і запропонувати свої послуги. Миротворці — це сили, які можуть забезпечувати певний режим припинення вогню, а також інші аспекти утримання, скажімо так, відсутності, прямих зіткнень збройних на лінії розмежування або в демілітаризованій зоні. Все. Більше нічим не займаються миротворці. Більше того, будь-яка миротворча місія Peacekeeping, Peacemaking, в українській мові це не розділяється, але в ООН, коли ми класифікуємо миротворчу діяльність, там є peacemaking і peacekeeping, тобто примушення до миру і утримання миру, тобто дотримання миру, якогось режиму і так далі", - зазначив він.

Самусь зазначив, що будь-які стабілізаційні сил між сторонами можуть бути встановлені лише за умови, що на це погодяться Україна та Росія.

"Тому що насправді-то, ну, які миротворці можуть утримати Росію і Україну від війни. Жодні миротворці сили кажуть про 150 тисяч, хоч мільйон можна поставити між Україною і Росією на 1200 кілометрів фронту, але над цим мільйоном будуть літати “шахеди”, будуть летіти українські безпілотники або ракети, якщо треба вдарити по російській території. Тобто для того, щоб зупинити війну, тут треба політична воля. А миротворці, чи я би все-таки казав про моніторингову місію багатонаціональну, потрібна лише для того, щоби реально моніторити ситуацію на лінії зіткнення або лінії розмежування, демілітаризованій зони, як це буде, можливо, називатися. Для того, щоби дійсно дотримувалися сторони Росія-Україна оцього режиму припинення вогню, cease fire. А якщо говорити про гарантії безпеки, це абсолютно інше питання. Абсолютно, воно ніяк не пов'язане з миротворчим контингентом чи моніторинговим силами в зоні зіткнення", - вважає військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не нав'язувати Україні переговори і мир.

Ми раніше інформували, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що повернення Росії до G7 є немислимим.

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