«Міс Україна 2023» провела зимовий бал для дітей у лікарні «Охматдит»

Свято для маленьких пацієнтів до Дня Святого Миколая ініціювала та організувала переможниця конкурсу «Міс Україна 2023» Софія Шамія.

Під час балу діти взяли участь у різноманітних іграх та конкурсах з запрошеними аніматорами, сфотографувалися у костюмах своїх улюблених казкових героїв, зробили безпечний аквагрим та святкові зачіски. Дівчатка разом з Софією змогли приміряти корону «Міс України» і відчути себе справжніми принцесами.

«Сьогодні ми провели чудовий день з пацієнтами лікарні і я дуже зворушена, наскільки сильні та мужні наші дітки. Деякі з них перебувають тут на реабілітації або лікуванні через травми внаслідок війни в Україні. Ми з командою хотіли подарувати їм свято і позитивні емоції, побачити дитячі посмішки та радісні очі, особливо у такий важливий день - Святого Миколая», - розказала Міс Україна 2023 Софія Шамія.

Національний комітет конкурсу «Міс Україна» системно займається допомогою дітям. Цього року титул «Міс Україна 2023» отримала 19-річна Софія Шамія з Київської області, вона представлятиме Україну на фіналі головного міжнародного конкурсу «Міс світу», який відбудеться в Індії.