"Місць немає, швидка їде по 4-5 годин": волонтерка з Одеси розповіла про критичну ситуацію з коронавірусом

У ковідних відділеннях персоналу не вистачає.
У Одесі у лікарнях вже немає місць для важко хворих пацієнтів з коронавірусом, а швидкої доводиться чекати по кілька годин.
Про це повідомила одеська волонтерка Катерина Кожевнікова.
"Місць в місті немає. Швидка їде по 4-5 годин. Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, в Біляївку, в Чорноморськ. Насилу за ранок госпіталізовані три пацієнти з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область. Відкривати ще і ще відділення скоро просто буде неможливо. Працювати там буде нікому. Та й інші хвороби ніхто не відміняв. У ковідних відділеннях персоналу не вистачає. 1-2 медсестри на 50-60 пацієнтів. Це нереально витримати і не реально надати повноцінну допомогу", - розповідає Катерина Ножевнікова.
Вона зазначає, що у місті просто біда з коронавірусом, а пункти вакцинації відкриті для охочих.
Також за словами катерини Ножевнікової, на коронавірус хворіють і діти - у ковід-відділенні дитячої лікарні вже 70 пацієнтів. Є навіть діти, які перебувають на кисневій підтримці.
Нагадаємо, що від початку доби 18 жовтня "червону" карантинну зону ввели ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській.