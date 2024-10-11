"Місце появи майбутніх зірок": фундація першої леді відновила стадіон у Гостомелі

Фундація Олени Зеленської за допомогою іноземних партнерів відновила центральний стадіон у Гостомелі, який був пошкоджений російськими загарбниками 2022 року, коли місто перебувало в окупації.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал ФК "Динамо" Київ.

До відновлення стадіону зокрема долучилися футбольний клуб "Баварія" та Баварська промислова асоціація.

Відновлення спортивної споруди відбулось завдяки фундації Олени Зеленської та допомоги німецьких партнерів

Під час відновлювальних робіт на стадіоні облаштували нові мініполя, встановили освітлення, замінили електронне табло та відремонтували пошкоджені трибуни, роздягальні та тренерську.

"Напередодні Дня міста-героя Гостомеля Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідали відновлений Гостомельський центральний стадіон. На запрошення першої леді до заходу долучились й футболісти "Динамо" Київ, зробивши дітям неочікуваний сюрприз", – повідомили у футбольному клубі.

Напередодні Дня міста стадіон відвідала команда ФК "Динамо" Київ

Відновлений стадіон став місцем тренування дитячих й дорослих футбольних команд, зокрема, команди ВПО "Мрія" та дитячої команди "Фенікс". Також тут відбуваються благодійні матчі та культурні заходи громади.

"Створити простір для розвитку дітей було для нашої команди вкрай важливо. Я сподіваюся, цей стадіон стане місцем появи майбутніх зірок футболу", — підкреслила Олена Зеленська під час відвідування гостомельського стадіону.

Українські художники створили на гостомельському стадіоні мурал

Крім функціонального відновлення спортивної споруди ініціатори подбали й про естетику. Українські художники створили на стадіоні мурал, на якому гравці "Динамо" залишили свої автографи.

Гравці "Динамо" залишили на муралі свої автографи

Нагадаємо, Олена Зеленська показала наслідки ракетних ударів по українських містах. На своїй сторінці в Instagram перша леді опублікувала знімки місць "прильотів" у Львові та Полтаві.

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