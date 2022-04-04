Місцеперебування невідоме: окупанти викрали чотирьох людей на мирному мітингу в Каховці

Російські загарбники вчинюють військові злочини: стріляють і викрадають мирних людей.
Російські окупанти в неділю, 3 квітня, під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області викрали щонайменше чотирьох людей. Де вони зараз перебувають - невідомо.
Про цепоінфомувала Каховська міська територіальна громада.
Окупанти силоміць забрали 32-річну Олену Бубнову, 37-річного Анатолія Качинського, 39-річного Ігоря Бахура та 48-річного Юрія Гедзика.
Також цього ж дня на мітингу двоє мирних жителів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому в шию. Загрози їхньому життю немає.
Нагадаємо, жителі Херсона та Каховки Херсонської області вкотре вийшли на проукраїнські мітинги проти окупації російськими загарбниками. Під час акції протесту у Каховці росіяни розігнали людей, відкривши по них вогонь.