Місцеві рибалки Енергодара безкоштовно роздають рибу, щоб допомогти людям (відео)

Через присутність в місті окупантів є складнощі з поставкою продуктів.

У місті Енергодар Запорізької області місцеві рибалки підтримують людей та безкоштовно роздають рибу на вулицях міста.

В Енергодарі є складнощі з поставкою продуктів через російські війська в місті.

Відео у Facebook виклав мешканець міста Олександр Занога.

Рибалки в такий спосіб намагаються підтримати місцеве населення.

10 день войны с РФ. Энергодар. Мужики бесплатно раздают рыбу на улице. С такими людьми нас точно не победить! Все буде Украина. Мужики вы лучшие! Опубликовано Александром Заногою Субота, 5 березня 2022 р .

"10 день війни з РФ. Енергодар. Чоловіки безкоштовно роздають рибу на вулиці. З такими людьми нас точно не перемогти! Все буде Україна", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, в Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом.

