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Місцеві рибалки Енергодара безкоштовно роздають рибу, щоб допомогти людям (відео)

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Через присутність в місті окупантів є складнощі з поставкою продуктів.

У місті Енергодар Запорізької області місцеві рибалки підтримують людей та безкоштовно роздають рибу на вулицях міста.

В Енергодарі є складнощі з поставкою продуктів через російські війська в місті.

Відео у Facebook виклав мешканець міста Олександр Занога.

Рибалки  в такий спосіб намагаються підтримати місцеве населення.

10 день войны с РФ. Энергодар. Мужики бесплатно раздают рыбу на улице. С такими людьми нас точно не победить! Все буде Украина. Мужики вы лучшие!

Опубликовано Александром Заногою Субота, 5 березня 2022 р .

"10 день війни з РФ. Енергодар. Чоловіки безкоштовно роздають рибу на вулиці. З такими людьми нас точно не перемогти! Все буде Україна", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, в Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом.
 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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