Місця, на які полюють не тільки очі, але й фотоапарати: де в Україні можна зробити класні інста-світлини

Місця, на які полюють не тільки очі, але й фотоапарати: де в Україні можна зробити класні інста-світлини

В Україні безліч унікальних пейзажів, тож не треба їхати за кордон, щоб зробити інстаграмні фото.

Чимало українців хочуть мати красиві світлини для соцмереж і вирушають за ними до Мальдівів, Франції або Ірландії. Проте, не варто поспішати, адже в Україні є безліч мальовничих місць і унікальних пейзажів.

Про те, де заховані ці унікальні інста-локації і скільки коштує до них потрапити це йдеться в сюжеті ТСН.

Лавандовий рай з вау ефектом

У селі Порадівка поблизу Києва справжній лавандовий рай. Світлини на тлі фіолетового поля виглядають крутезно. Вхід до лавандового парку - 300 гривень з людини. Діти до 145 сантиметрів безкоштовно.

"Тут засаджено лавандою 2 з половиною гектари. Вважається, вона заспокоює. Але ні, не так. Вона - балансир. Якщо ви збуджені, вона вас трошки приведе до ладу, якщо у вас тонус занижений, то підтягне", - розповідає власниця Лавандового парку Юлія Блях.

У вартість відвідин входять альтанки зі стогами сіна замість стільців. На території парку облаштовані вбиральні. Ще тут можна випити кави і закусити смаколиками. Звісно, за окремі кошти. Капучино з лавандою коштує 55 гривень. Та головне, за чим сюди їдуть – класні фоточки.

facebook.com/dobropark.ua

Крім фото для лайків, без лавандових подарунків звідси поїхати складно. Букет лаванди коштує 50 гривень. Саше лаванди – 100 гривень, олія лаванди 5 мл – 190 гривень, лавандовий набір для грилю – 40 гривень.

Яри і каньйони, звідки фоточки будуть унікальними

Не менш мальовничі пейзажі є поблизу Києва у селі Велика Бугаївка. Ці яри поки що не дуже розкручені. А отже, фоточка звідси буде справді унікальна. Щоправда, дертися цими зеленими коридорами готовий не кожен. Єдиний недолік таких місць – звісно, вбиральні тут дуже екзотичні.

Один з найбільший каньйонів - каньйон Станіслав, розташований на території Миколаївської області.

24tv.ua

Зі Скадовська у Херсонській області кораблик доставить вас на білі піски українських мальдів – острів Джарилгач. Мрієте побачити Ірландію? Не біда, Базальтові стовпи, як у далекій країні, можна знайти і вдома – в Рівненській області. А поїздити по майже Сахарі - запросто можна в Херсонській області, у вітчизняній пустелі – Олешківські піски.

Фото кореспондентки Тетяни Штан

Тож, мандри - це не лише чисте повітря і захопливі пейзажі. Вони корисні для фігури.

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