Місця сили України - Вінниччина. На Вінниччині проходить восьмий пленер «Кращий художник»

Митці з різних регіонів України впродовж десяти днів виїжджають у наймальовничніші та сакральні місця Вінницької області – «місця сили» та неповторної краси природи. Саме тут вони пишуть твори про відчуття, про красу та рідну країну, - повідомляє видання Vinnytsia Press Point.

Микола Філонов

«Захищати свою землю. Допомагати фронту. Підтримувати родини військових. Розвивати громади. Підтримувати освітян, школярів, спортсменів, військових та цивільних медиків. Підтримувати одне одного. Де українцям брати на це сили, особливо зараз, на 796-й день повномасштабного вторгнення окупантів? З щоденними втратами і трагедіями. З цілодобовими викликами та проблемами. Будемо шукати відповідь на це протягом квітня-травня з відомими митцями, художниками під час нашого соціального проєкту: "Україна - місця сили. Вінниччина". Переконаний, що наша рідна земля, наші сакральні, прадавні місця та намолені святині, наша культура, наші митці – це наше головне джерело сили та руху до перемоги!», – прокоментував подію один зі співорганізаторів заходу, волонтер та керівник благодійного фонду «Український Альянс» Микола Філонов.

Понад тиждень художники з українських міст, багато з яких знаходяться під ворожими обстрілами, відвідують та зображають місця сили Вінниччини: унікальне село Печера, де розташований шедевр видатного київського архітектора Владислава Городецького – усипальниця-каплиця Потоцьких-Свейковських, зловісна і таємнича ставка Гітлера «Вервольф», мальовниче село Сосонка, місто залізничників Козятин, село Сестринівка - особливе місце духовної сили Михайла Грушевського, прадавня Буша де окрім історичних національних пам’яток є унікальний дохристиянський та християнський скельний храм V—XVI ст. н. е., Лядівський скельний монастир, садибу Пирогова, «Подільські Мальдіви» - відомий Черепашинський кар’єр та інші.

За словами організаторів, пленер насамперед – це ще один внесок митців та меценатів у підтримку Сил оборони України, адже частину творів планують продати на аукціонах, кошти з яких буде направлено на потреби ЗСУ.

Володимир Козюк

Ось що про мистецько-благодійний проєкт розповів в соцмережі його ініціатор та беззмінний організатор і натхненник, народний художник Володимир Козюк:

"Будь яка ідея потребує наснаги, але коли обличчя проєкту геніальний Іван Марчук, тоді і творити, і робити, і радіти усім легше, у цей важкий час. Більшість митців приїжджає з Харкова та Одеси, є з Херсону та Ізюму, усі вони працювали під обстрілами, цей ковток свіжого повітря і Ваша енергія їм дуже потрібні. Дякую нашому Генію Івану Степановичу Марчуку. Дякую усім організаторам, адже проєкт дає можливість не тільки відпочити та можливість творити митцям, частина робіт буде продана на аукціонах на підтримку поранених. Стою на колінах перед загиблими, честь і слава тим хто захищає, наша місія пам’ятати про тих, хто потребує нашої уваги і допомоги, разом переможемо"!

Проєкт проводиться за підтримки начальника ОВА Вінниччини Сергія Борзова.

Ініціатори проекту: народний художник України Володимир Козюк та керівник Благодійного Фонду «Український Альянс» Микола Філонов.

Головні організатори: Олександр Домбровський, Володимир Козюк, Сергій Кудлаєнко та Микола Філонов.

Генеральні партнери: Благодійний Фонд «МХП-Громаді», громадське об’єднання «Ми-Вінничани», громадська організація «Кращий художник, громадська організація «У серці з Україною».

«В Україні з давніх-давен існують сакральні місця, так звані місця сили, де наша нація черпала позитивну енергію та натхнення для здобуття незалежності та свободи. Тому й обрали для себе таку тему – не тільки популяризувати нашу Вінниччину, а й поділитись інформацією з усіма українцями про такі місця, шляхом її відтворення високопрофесійними митцями. Також проєкт провадиться, щоб у цей нелегкий час підтримати митців з регіонів які зараз під постійними ударами ворога. Попри постійні атаки росіян, митці з Харкова, Херсону, Одеси та інших міст не тільки не покинули свої домівки, а й продовжують кожного дня викладати, малювати, та допомагати Україні через свою творчість», – розповідають організатори.

Обличчя проєкту: Іван Марчук

Іван Марчук

Список учасників:

(фото учасники)

• Народний художник України Володимир Козюк (Вінниця)

• Заслужений художник України Володимир Сандюк (Івано-Франківськ)

• Валерій Шматько (Харків)

• Катерина Білетіна (Одеса)

• Каріна Волошко (Харків)

• Максим Малильо (Київ)

• Євгенія Божко (Одеса)

• Оксана Бойко (Харків)

• Злата Шишман (Одеса)

• Анна Башликова (Харків)

• Ольга Тяжелова (Вознесенськ)

• Валерія Кузьменко (Одеса)