Місця у реанімації закінчилися: волонтерка розповіла про ситуацію з коронавірусом в Одесі

Місця у реанімації закінчилися: волонтерка розповіла про ситуацію з коронавірусом в Одесі

За словами волонтерки, добові госпіталізації по області злетіли в 4 рази з початку місяця.

У Одесі та області зросла кільксть хворих на коронавірус. Через це місця у реанімації закінчилися.

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Про це розповідає волонтерка Катерина Ножевнікова.

"В опорних лікарнях реанімаційні місця закінчилися пару днів назад. Реаніматологів більше не стало, а ліжко в таке відділення просто не поставиш. Ковідних стаціонарів в місті у нас зараз всього 4 на місто і область. Решта не отримали ще ковідні пакети. У 5-й лікарні ще 100 місць з хвостиком. Але на Троїцькій сьогодні одній пацієнтці шукали місце годину. З киснем поки все ок", - розповідає Катерина Ножевнікова.

За словами волонтерки, в інфекційній лікарні Одеси станом на 8 вечора учора, 26 вересня, жіночих місць немає. Лікування вимагає чимало коштів, медики пишуть списки хворим, не зважаючи на те, що кошти на ліки для коронавірусних пацієнтів виділяє гроші НСЗУ.

"Не сподівайтеся, що ви будете лікуватися безкоштовно. Випадків, коли пишуть списки медикаментів вже просто вагон і візок. Фінансування не вистачає. Ну і людський фактор деяких співробітників лікарень теж є - окремі персонажі просто втрачають зв'язок з реальністю (пишуть списки на все). В протокол внесли "Ремдісівір". А ось купити забули. Флакон коштує 3200 грн.

В протоколі він є. І лікарі його пишуть родичам. Коротше дежавю 2020-2021 років", - написала Ножевнікова.

Вона розповіла, що серед захворілих на COVID-19 є і вакциновані пацієнти, імунітет яких після щеплення не встиг виробити антитіла.

"Є проблема пізнього звернення. Тиждень збиваємо температуру 39, на на 10 день в реанімації з ураженням 80 відсотків. (38 років). Люди похилого віку ще більш схильні до такого "лікування". І потрапляючи в стаціонар потім родичі "кивають" на лікарів не лікували. Дуже шкода людей похилого віку. Дуже. Влаштувати всіх неможливо. Місць для всіх в інфекціонці не вистачить. Вона не гумова. Коли відкриють ковідні відділення в інших стаціонарах міста невідомо", - повідомила волонтерка.

Вона порадила тим, хто не хоче вакцинуватися, хоча б носити маску чи респіратор, а тим, хто хоче зробити щеплення - поспішити.

За словами Катерини Ножевнікової, добові госпіталізації по області злетіли в 4 рази з початку місяця.

Нагадаємо, що станом на 27 вересня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 12 240 363 щеплення.

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