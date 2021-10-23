Місцями до 9 градусів морозу: якою буде погода в неділю, 24 жовтня

Місцями до 9 градусів морозу: якою буде погода в неділю, 24 жовтня

Опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 24 жовтня, в Україні буде без опадів, але холодно. Уночі – заморозки та морози.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску, за рахунок чого опадів не очікується.

"Антициклональна погода - це невелика хмарність, і як наслідок, ми відчуємо значне зниження температури повітря, особливо вночі. Поривчастий вітер, який турбував нас попередні декілька днів, нарешті зменшить свої швидкості", - ідеться в повідомленні.

Температура вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу. Вдень 3-8 градусів тепла, на Закарпатті 9-14 градусів.

Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

У Київській області в неділю мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

У Києві вночі 2-4 градуси тепла, вдень 7-9 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня 2021 року / Укргідрометцентр

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