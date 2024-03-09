Місцями мороз та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні 10 березня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 березня.

В Україні у неділю, 10 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Лише вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ, у північно-східних, східних областях та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень 4-9° тепла, у західній та південно-західній частині до 12°, на сході та північному сході країни 0-5° тепла.

На Київщині також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві вночі 0-2° морозу, вдень – 5-7° тепла.

Нагадаємо, в Україні почнеться затяжне похолодання – синоптикиня назвала дату.

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