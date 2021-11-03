Місцями повітря прогріється до +21°: до України йде суттєве, але короткочасне потепління

Місцями повітря прогріється до +21°: до України йде суттєве, але короткочасне потепління

Найтепліше буде у південних та східних регіонах.

До України перед холодними вихідними прийде потепління, яке протримається усього два дні, 4-5 листопада, але буде суттєвим.

Як свідчать дані "Погода УНІАН", місцями стовпчики термометрів піднімуться аж до +19-21°.

Так, 4 листопада температура в країні почне підвищуватися. У західних областях очікується 14-18° тепла, на півночі країни буде найпрохолодніше - до +14°, в центрі +14-16°, на сході до +17°, а на півдні та в Криму стовпчики термометрів покажуть 15-20°.

Ще тепліше стане в п'ятницю, 5 листопада. У західних областях температура повітря прогріється до 11-17°, у північних - 16-18°, у центрі - 17-20°, у східних областях - до 18°, а на півдні очікується 17-21°.

УНІАН

А от від суботи, 6 листопада, до України почне заходити похолодання. Як повідомлялося раніше, за прогнозами синоптиків, у суботу, в країні, крім півдня та південного сходу, очікується денне зниження температури до 8-14°. У східних та північно-східних областях також ітиме невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. У Києві 6 листопада прогнозується зниження температури вночі до 6-8° тепла, вдень до 9-11°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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