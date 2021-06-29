Місцями спека до 33°, а у деяких регіонах - дощі: прогноз погоди в Україні на вівторок, 29 червня

На півдні та Закарпатті буде спекотно.
У вівторок, 29 червня, в Україні буде тепла погода, місцями ітимуть короткочасні дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.
У Києві 29 червня буде сухо. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.