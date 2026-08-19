«Міша, ти сам у це віриш?»: українці бурхливо обговорють у Мережі гучну заяву Федорова про вибори

Михайло Федоров / © Getty Images

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Увечері 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров звернувся із закликом до влади провести вибори в Україні. Ця заява викликала хвилю активних обговорень у Мережі. Хтось із українців підтримує ексміністра, а когось вона шокувала. Тим часом деякі експерти вважають, що цією промовою Федоров перейшов в опозицію до Володимира Зеленського.

Що українці думають про заклик Федорова провести вибори під час війни Росії і що насправді означає ця заява — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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«Новий стадіон»: реакція українців на звернення Федорова

Користувачі у Threads розділилися у підтримці Федорова та його заклику до проведення виборів під час війни. Частина дописувачів вважає, що звернення колишнього міністра оборони — це ніщо інше, як початок формування нової політичної сили в країні.

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«Послухала і я вчорашнє звернення Федорова. Чесно кажучи, склалося враження суцільної пропаганди: багато правильних слів, красивих обіцянок і потрібних акцентів. Перша думка була проста: „Міша, ти сам віриш у все, що зараз говориш?“. Якщо ж відкласти емоції, то вимальовується інша картина: схоже, що в Україні формується нова політична сила. І тут головне питання не хто її створює, а з якою метою», — написала irina_esfir.

Інша частина звинуватила ексміністра у популізмі та підіграванні корупції у владі.

«Якщо переглянути інтерв’ю з Андрієм Магерою від лютого 2025 року, то стає очевидно, що такі заяви Федорова несуть нічого окрім популізму)

Тобто, поки Федоров був при владі, корупції не було і не говорилося, тільки він пішов — все потрібно вичищати. Чому він раніше про це мовчав, коли був в міністерстві?

Та це жесть, просто. Поставив власні амбіції понад усе. Шкода, дуже шкода».

І як він собі уявляє вибори під час воєнного стану?

Можете закидати мене камінням. Але скільки ж очевидних політичних заяв в одному відео…красиво, популістично. Те, що треба для українського виборця: демократія, боротьба з корупцією. Не вистачає в кінці лише 1 фрази: «Я обіцяю вам піти в президенти України і відразу виконую — я йду в президенти України».

Ті, хто виходив на протести на підтримку Федорова, наголошують, що вони стояли за ефективні рішення колишнього міністра у Міноборони, але його заява «вимагає конкретних дій з його боку».

Ну дивіться, не плутайте одне з іншим. Люди виходили за ЕФЕКТИВНІСТЬ його на посаді МО. Що вас кидає, то в одну полярність, то в другу? Є фактаж, і він говорить і ЗА Федорова, але є фактаж, який вимагає конкретних дій з його боку.

Ну якщо його не беруть в міністри. То лишається політична карʼєра. Але я все ж за те, щоб він повернувся на посаду МО.

Дуже поважаю людей, які виходять. В першу чергу мітинги не за конкретну людину, а проти свавілля у владі. А вмілому, розділяю бачення Кротевича».

А дехто іронізує із закликів Федорова та жартує, що буде «новий стадіон», натякаючи на початок політичної кар’єри Зеленського. Коли під час виборчого процесу тоді ще ведучий та гуморист викликав головного конкурента Порошенка на стадіон.

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Федоров перейшов в опозицію до Зеленського — політологи

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Федоров своєю заявою про вибори фактично перейшов в опозицію до президента Володимира Зеленського.

«Федоров по суті пропонує в певній перспективі (і навряд далекій) визначитись українцям, хто правий в його протистоянні із Зеленським. І йдеться не просто про особисте протистояння. Федоров прямо натякає на протистояння з „колективним Зеленським“, в якому візуально присутні і Єрмак і Арахамія, і який, по контексту звинувачується в корупції. Це як прелюдія до власної виборчої кампанії», — зазначив він.

На думку Фесенка, заклик розпочати дискусію про вибори під час війни — це спосіб, щоб «кардинально переформатувати політичний порядок денний і перехопити внутрішньополітичну стратегічну ініціативу».

Політолог підкреслив, що є дві цілі цього звернення. Завданням-мінімумом — вплив на голосування щодо кандидатури нового міністра оборони, а завданням-максимум — кардинальна зміна внутрішньополітичного процесу через просування ідеї виборів під час війни.

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«На даний момент більшість українців проти виборів під час війни. Але є відчутна тенденція до зменшення кількості противників виборів під час війни. І зараз проти виборів під час війни виступає трохи більше половини українців. Виступ Федорова може змінити цю пропорцію. Може суттєво збільшитись кількість прихильників виборів під час війни», — вважає він.

Політолог припускає, що починається принципово новий етап внутрішньополітичної ситуації в Україні під час війни.

А політтехнолог Олег Постернак називає виступ Федорова «медійним контрнаступом» проти влади.

«Це спроба перепрошити протестний імпульс, що об’єктивно втрачається через фактичне закриття теми його призначення на посаду міністра оборони, під акомпанемент нової теми — вимоги виборів та збереження демократії», — зауважив експерт.

Постернак вважає, що заява Федорова має два моменти. Перший — тема виборів, на його думку, може мати схвальний резонанс за океаном, зокрема в адміністрації Трампа.

Другий момент — це дуже «креативний інструмент акуратного перехоплення антиелекторату Зеленського».

Що думають нардепи про вибори під час війни

Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи заклики Федорова до виборів, вважає, що влада наразі повинна сконцентруватися на завершенні війни. І тільки після настання миру проводити вибори.

«Моя позиція, як і позиція більшості українців, така: закінчуємо війну, досягаємо миру і проводимо вибори. І живемо в нормальній країні», — написав народний обранець.

Інший нардеп Ярослав Железняк також вважає, що вибори неможливо провести в умовах, коли Росія щодня атакує країну. Втім, за його припущеннями, Федоров говорив про парламентські.

«Правда, я абсолютно не розумію, як це навіть теоретично можливо. По діючій системі, то ще якось теоретично президентські можна було б провести. По виборах у Раду треба не тільки підходи, а саму систему (відкритих регіональних списків) міняти під нову реальність», — йдеться у його заяві.

Чи готові українці голосувати за Федорова — опитування

Найсвіжіше дослідження Rating Group, проведене 5–6 серпня 2026 року, показало, що 58% опитаних довіряють Федорову, тоді як 17% заявили про недовіру до нього. У разі проведення гіпотетичних президентських виборів Федоров отримав би 12,5% голосів серед усіх опитаних, посівши третє місце в рейтингу.

Лідером першого туру став би Володимир Зеленський із 25,2%, друге місце посів би Валерій Залужний — 16,7%. Далі розташувалися Кирило Буданов (7,9%) та Петро Порошенко (5,6%).

Дмитро Разумков отримав би 2,8%, Юлія Тимошенко — 2,4%, Андрій Білецький — 2,2%, а Сергій Притула та Юрій Бойко — по 1,7%. Ще 3,9% опитаних обрали б іншого кандидата, 5,5% не брали б участі у виборах, а 11,9% не визначилися зі своїм вибором.

Федоров закликав до виборів — останні новини

Нагадаємо, ввечері 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував нове відеозвернення, у якому закликав провести вибори в Україні. Він визнав, що під час війни це зробити складно, але переконаний — не неможливо.

За даними ЗМІ, в Офісі президента не проти проведення виборів в Україні, але на Банковій наголосили, що проблема — безпекові умови. Один зі співрозмовників українського видання іронічно відповів, що «хай проводить між балістиками».

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