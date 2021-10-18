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Мишачий послід, невідома продукція та відсутність гарячої води: у школах Чернівців виявили антисанітарію

Мишачий послід, невідома продукція та відсутність гарячої води: у школах Чернівців виявили антисанітарію

УНІАН

Школи повинні усунути усі порушення.

У Чернівцях та області в більшості шкільних харчоблоків фахівці виявили недотримання санітарних норм. 

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, пише АСС.  

Так, більшість шкільних харчоблоків у Чернівцях потребує ремонту. Там виявили антисанітарію. Зокрема в одній із шкіл був знайдений мишачий послід. Серед поширених порушень -  неякісне миття та дезінфекція обладнання, відсутність гарячої води. 

"Також не ведеться боротьба зі шкідниками, немає контролю за температурними режимами в холодильниках при зберіганні харчових продуктів, в холодильниках зберігається продукція невідомого походження без маркування. Досі залишається багато питань і до вимог санітарного законодавства: відсутні відомості про проведення генеральних прибирань з застосуванням дезінфекційних засобів, інвентар для прибирання не маркований", - сказала начальниця ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Анжела Косован.

У Держпродспоживчслужбі склали протоколи про порушення та дали школам час, щоб усунути їх. 

Нагадаємо, журналісти з'ясовували, хто із фальсифікаторів труїть дітей, ховаючись за словом "тендер". Приголомшливі результати експертизи сирів, молока, масла - з дитячих їдалень.

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