"Мішень почала стріляти у відповідь": Тищенко опублікував фото з тиру, насмішивши мережу

Микола Тищенко показав, як стріляє у тирі. Втім, вдалося не похвалитися, а лише усіх насмішити.

Відеозаписом народний депутат поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

Реакція мережі

Тищенко знову викликав шквал критику у користувачів мережі. Серед найяскравіших коментарів:

"Миколо, палець на спусковому гачку! Заходи безпеки";

"Шо там по Ужгородській радванці?"

"Колян, з такої відстані і сліпий попаде!";

"А шо, мішень у відповідь також стріляти почала? Чи на**я вам там бронік?"

"Та вже хоть одна мафія сидить у тимници?"

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко втрапив у скандал через "робочу" поїздку до Таїланду. На тлі цього депутата виключили зі "Слуги народу". Українці почали жартувати, що Тищенко "готує вихід з бангкокського котла" і має отримати "медаль за оборону Пхукету".

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