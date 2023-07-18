"Мішень почала стріляти у відповідь": Тищенко опублікував фото з тиру, насмішивши мережу

Народний депутат вчергове викликав бурхливу реакцію мережі.
Микола Тищенко показав, як стріляє у тирі. Втім, вдалося не похвалитися, а лише усіх насмішити.
Відеозаписом народний депутат поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
Реакція мережі
Тищенко знову викликав шквал критику у користувачів мережі. Серед найяскравіших коментарів:
- "Миколо, палець на спусковому гачку! Заходи безпеки";
- "Шо там по Ужгородській радванці?"
- "Колян, з такої відстані і сліпий попаде!";
- "А шо, мішень у відповідь також стріляти почала? Чи на**я вам там бронік?"
- "Та вже хоть одна мафія сидить у тимници?"
Нагадаємо, раніше Микола Тищенко втрапив у скандал через "робочу" поїздку до Таїланду. На тлі цього депутата виключили зі "Слуги народу". Українці почали жартувати, що Тищенко "готує вихід з бангкокського котла" і має отримати "медаль за оборону Пхукету".
Читайте також: