Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мішень почала стріляти у відповідь": Тищенко опублікував фото з тиру, насмішивши мережу

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
2079
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мішень почала стріляти у відповідь": Тищенко опублікував фото з тиру, насмішивши мережу

Фото: Микола Тищенко / Facebook

Народний депутат вчергове викликав бурхливу реакцію мережі.

Микола Тищенко показав, як стріляє у тирі. Втім, вдалося не похвалитися, а лише усіх насмішити.

Відеозаписом народний депутат поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

Реакція мережі

Тищенко знову викликав шквал критику у користувачів мережі. Серед найяскравіших коментарів:

  • "Миколо, палець на спусковому гачку! Заходи безпеки";
  • "Шо там по Ужгородській радванці?"
  • "Колян, з такої відстані і сліпий попаде!";
  • "А шо, мішень у відповідь також стріляти почала? Чи на**я вам там бронік?"
  • "Та вже хоть одна мафія сидить у тимници?"

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко втрапив у скандал через "робочу" поїздку до Таїланду. На тлі цього депутата виключили зі "Слуги народу". Українці почали жартувати, що Тищенко "готує вихід з бангкокського котла" і має отримати "медаль за оборону Пхукету".

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
2079
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація