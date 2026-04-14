Місяць самолікування призвів до реанімації: на Хмельниччині матір підозрюють у недбалості щодо доньки

У Нетішині матір підозрюють у злісному невиконанні обов’язків через критичний стан 15-річної доньки. / © Національна поліція України

Реклама

Слідчі поліції оголосили підозру жительці Нетішина у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до госпіталізації її 15-річної доньки у важкому стані. За даними правоохоронців, дівчина наразі перебуває в реанімації із сепсисом та некротичними ранами через тривале відсутнє лікування.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції Хмельницької області.

Подія сталася у місті Нетішин. 9 квітня близько 02:20 медики спеціальної медико-санітарної частини повідомили Шепетівське райуправління поліції про госпіталізацію неповнолітньої. У пацієнтки діагностували множинні некротичні ураження шкіри та загальне зараження крові. У ході перевірки поліцейські встановили, що симптоми хвороби з’явилися у підлітка ще місяць тому.

Реклама

«Попри погіршення стану доньки, батьки не зверталися за допомогою до фахівців. Через недбалість у дівчинки розвинувся сепсис», — повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили матері про підозру за ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини тривалого ненадання медичної допомоги дитині.

