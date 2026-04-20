- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Місяцями ґвалтував неповнолітню: що загрожує підозрюваному
28-річний житель Новоукраїнського району опинився під вартою через звинувачення у насильстві над малолітньою дитиною. За даними слідства, підозрюваний неодноразово вчиняв протиправні дії щодо дівчинки.
Поліція Кіровоградської області затримала чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої. 28-річний місцевий житель отримав підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про випадок повідомили у поліції Кіровоградської області.
На Кіровоградщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої
У повідомленні поліції йдеться, що в одному з населених пунктів Новоукраїнського району Кіровоградської області підозрюваний неодноразово вчиняв насильство щодо 13-річної дівчинки.
Це тривало з жовтня 2025 року.
Чоловіка затримала поліція в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили 28-річному чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводить відділення поліції № 3 Новоукраїнського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури.
Куди звертатися у випадках насильства над дітьми
Якщо ви підозрюєте, що дитина могла постраждати від сексуального насильства, необхідно звернутися до таких органів:
Поліція — 102.
Національна гаряча лінія підтримки для дітей та молоді — 116 111 або 0 800 500 225.
Урядова гаряча лінія — 1545.
Служба у справах дітей — 0 800 213 103.