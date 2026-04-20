Місяцями ґвалтував неповнолітню: що загрожує підозрюваному

Поліція Кіровоградської області затримала чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої. 28-річний місцевий житель отримав підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про випадок повідомили у поліції Кіровоградської області.

У повідомленні поліції йдеться, що в одному з населених пунктів Новоукраїнського району Кіровоградської області підозрюваний неодноразово вчиняв насильство щодо 13-річної дівчинки.

Це тривало з жовтня 2025 року.

Чоловіка затримала поліція в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили 28-річному чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводить відділення поліції № 3 Новоукраїнського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Куди звертатися у випадках насильства над дітьми

Якщо ви підозрюєте, що дитина могла постраждати від сексуального насильства, необхідно звернутися до таких органів: