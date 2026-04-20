ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Місяцями ґвалтував неповнолітню: що загрожує підозрюваному

28-річний житель Новоукраїнського району опинився під вартою через звинувачення у насильстві над малолітньою дитиною. За даними слідства, підозрюваний неодноразово вчиняв протиправні дії щодо дівчинки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
На Кіровоградщині затримали чоловіка за зґвалтування

Фото: ілюстративне / © Unsplash

Поліція Кіровоградської області затримала чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої. 28-річний місцевий житель отримав підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про випадок повідомили у поліції Кіровоградської області.

На Кіровоградщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої

У повідомленні поліції йдеться, що в одному з населених пунктів Новоукраїнського району Кіровоградської області підозрюваний неодноразово вчиняв насильство щодо 13-річної дівчинки.

Це тривало з жовтня 2025 року.

Чоловіка затримала поліція в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили 28-річному чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводить відділення поліції № 3 Новоукраїнського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Куди звертатися у випадках насильства над дітьми

Якщо ви підозрюєте, що дитина могла постраждати від сексуального насильства, необхідно звернутися до таких органів:

  • Поліція — 102.

  • Національна гаряча лінія підтримки для дітей та молоді — 116 111 або 0 800 500 225.

  • Урядова гаряча лінія — 1545.

  • Служба у справах дітей — 0 800 213 103.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie