«Місія Київстар»: новий мінісеріал з Василем Бадайдаком та Амілем Насіровим

За гумор і невимушену атмосферу у мінісеріалі відповідають ведучі Василь Байдак, стендапер і волонтер, та Аміл Насіров, волонтер, актор та учасник гурту «Курган & Agregat».

У кожному з п’яти епізодів ведучі виконують практичні завдання разом з фахівцями Київстар: допомагають лагодити базові станції, тестують 4G, працюють у контакт-центрі, знайомляться з роботою чат-бота та багато іншого. Перший епізод проєкту «Місія Київстар» вже доступний на YouTube-каналі Київстар та на Київстар ТБ. Нові серії виходитимуть щочетверга, починаючи з 7 серпня 2025 року.

Ідея проєкту — нагадати, що навіть найскладніші технічні процеси забезпечують люди. У кадрі і топ-менеджмент, і інженери, й оператори контакт-центру, аналітики, ІТ-фахівці − ті, хто щодня забезпечують безперебійну роботу сервісів Київстар.

Вибір ведучих був зумовлений бажанням звернутися до молодої професійної аудиторії – активних користувачів мобільного інтернету, які цінують швидкість, стабільність і доступність зв’язку, але рідко замислюються, як усе це влаштовано. Василь і Аміл легко тримають темп, уміють імпровізувати, бути щирими, а головне – близькими до глядача. Завдяки їхній участі вдалося органічно поєднати у проєкті інформативність та гумор.

За концепцію та супровід реалізації проєкту відповідала агенція Newsfront Communications, а за виробництво мінісеріалу – студія BRB Production.