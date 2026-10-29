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Про це написав політичний експерт Олексій Буряченко на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, хоча ситуація в Олешках може здаватися локальною, досягнуті домовленості мають значно ширше значення.

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«Кейс, який може стати за основу і початком більш широкого діалогу з росією за посередництва США. „Пробний шар“, який неможливо недооцінити, адже це життя та здоров’я конкретних людей, людей яких потрібно спасати уже тут і зараз, а не „колись“…» — зазначив Буряченко.

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Він наголосив, що важливу роль у досягненні домовленостей відіграла ініціатива уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, яку на міжнародному рівні підтримала перша леді США Меланія Трамп.

При цьому український омбудсмен особисто долучився до реалізації гуманітарної місії, попри пов’язані з цим ризики.

«Це ризик, свідомий ризик на який пішов Дмитро Лубінець, але, як на мене, це виправдано високою метою, місією якщо завгодно. Сотні людей очікують не тільки на політичні рішення, але на максимально швидкі дії», — написав експерт.

Буряченко також прокоментував критику на адресу Лубінця через його участь у гуманітарних переговорах. На його думку, у ситуації, коли йдеться про порятунок людей, необхідно насамперед оцінювати практичні результати.

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«І коли я бачу в ЗМІ хейт в сторону Лубінця, я відверто цього не розумію. Цим людям потрібно визначитись, перш за все, особисто для себе, що важливіше тут і зараз — спасти людей чи отримати лайки в соціальних мереж…», — заявив він.

Експерт нагадав, що, за інформацією міністра закордонних справ Андрія Сибіги від 17 жовтня, в Олешках залишаються близько 1700 людей, які потерпають від нестачі продуктів і медикаментів та не мають безпечного шляху для евакуації.

Він також звернув увагу, що 27 жовтня на визначених територіях запрацював режим припинення вогню. За повідомленням Лубінця від 28 жовтня, протягом перших 30 годин його дії не зафіксували жодного інциденту, а підготовка маршрутів для доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних тривала.

Окремо Буряченко відзначив повідомлення омбудсмена про зміни в повсякденному житті Херсона під час дії режиму тиші.

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«Херсон, який перебував постійно під обстрілами, буквально ожив. На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя», — процитував він Лубінця.

На переконання експерта, особиста присутність українського омбудсмена під час реалізації домовленостей дає змогу швидше реагувати на проблеми, що можуть виникнути в ході операції.

«Тепер залишилося тільки довести справу до кінця. Успіху. Тримаємо кулаки», — підсумував Буряченко.

Нагадаємо, з 27 жовтня в районі Олешок діє локальний режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Домовленості досягнуті за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Вони передбачають підготовку безпечних маршрутів, доставлення гуманітарної допомоги та можливість добровільного виїзду цивільних.

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