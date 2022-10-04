"Місіс Крим-2022" та її подругу покарали за виконання "Червоної калини"

Російський "суд" оштрафував Ольгу Валєєву, а її подругу заарештували.
У тимчасово окупованому Криму російський "суд" оштрафував на 40 тисяч рублів "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву та заарештував її подругу на 10 діб за виконання української пісні "Червона калина".
Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
Жінок звинуватили у "дискредитації" російської армії та "демонстрації нацистської символіки". Ольга Валєєва відбулась штрафом, оскільки вона має неповнолітніх дітей.
Російське МВС у Криму також опублікувало відео з вибаченнями Ольги та її подруги.
Нагадаємо, у Криму поліція провела перевірку за фактом опублікування відео, на якому "Місіс Крим-2022" Ольга Валєєва разом з подругою виконує українську пісню "Червона калина".
Пізніше Валєєва написала у соцмережі, що не знала про сенс пісні.
Читайте також:
- Рудоволоса і зі збільшеними губами: полтавчанка стала "Місіс королевою краси" в окупованому Криму
- В Криму затримали учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”
- В окупованому Криму звільнили викладача, бо той слухав пісню про Bayraktar та чекав на ЗСУ