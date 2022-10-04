"Місіс Крим-2022" та її подругу покарали за виконання "Червоної калини"

У тимчасово окупованому Криму російський "суд" оштрафував на 40 тисяч рублів "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву та заарештував її подругу на 10 діб за виконання української пісні "Червона калина".

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Жінок звинуватили у "дискредитації" російської армії та "демонстрації нацистської символіки". Ольга Валєєва відбулась штрафом, оскільки вона має неповнолітніх дітей.

Російське МВС у Криму також опублікувало відео з вибаченнями Ольги та її подруги.

Нагадаємо, у Криму поліція провела перевірку за фактом опублікування відео, на якому "Місіс Крим-2022" Ольга Валєєва разом з подругою виконує українську пісню "Червона калина".

Пізніше Валєєва написала у соцмережі, що не знала про сенс пісні.

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