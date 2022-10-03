“Місіс Крим-2022” заспівала “Червону калину”: російська поліція проводить розслідування

Переможниця конкурсу краси в окупованому Криму заявила, що не знала про сенс пісні і попросила перестати "писати їй образи в соцмережах".

В тимчасово окупованому Криму російська поліція проводить перевірку за фактом опублікування відео, на якому "Місіс Крим-2022" Ольга Валєєва виконує українську пісню "Червона калина".

Про це повідомляє видання “Крим.Реалії” з посиланням на пресслужбу створеного окупантами МВС Криму.

Російські правоохоронці, як сказано в повідомленні, проводять заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

“За зібраними поліцейськими матеріалами буде ухвалено рішення відповідно до законодавства", - зазначили російські поліцейські.

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Тепер відео з виконанням Валєєвої української пісні видалено.

Інстаблогерка Валєєва, яку знають за псевдонімом "Рижуля", написала у соцмережі, що не знала про сенс пісні і попросила перестати "писати їй образи в соцмережах".

“Я знати не знала, що ця пісня з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою! І співали ми її без усіляких смислів та підсмислів та символів! Просто заспівали українську пісню (ми так думали, що це просто пісенька, яку знаємо давно)”, - написала вона в Instagram.

Також кримська красуня зауважила, що вона українка і мирно живе в Сімферополі, де виховує двох дітей.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси. На ньому обрали чотирьох королев краси "Крим весна – 2022". "Місіс королевою краси" стала 34-річна Ольга Валєєва

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