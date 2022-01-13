Місиво з вантажівок на трасі Київ-Одеса: з’явилися подробиці ДТП (фото)

Загиблих та травмованих внаслідок аварії немає.
У патрульній поліції Одеської області повідомили деталі ДТП, що сталася сьогодні на трасі Київ-Одеса.
Водій вантажного автомобіля Volvo, рухаючись у напрямку міста Одеси, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожніх обставин, внаслідок чого зіткнувся з вантажним автомобілем Renault, припаркованим на узбіччі.
Минулося без постраждалих. На 60-річного водія вантажівки Volvo складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.
Нагадаємо, під Одесою водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Skoda. На місці ДТП загинув 58-річний водій легкового авто.
Вантажівка також врізаласьяу стовп. Водій фури одразу після аварії зачинився в кабіні. Згодом він пояснив, що боявся самосуду.
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