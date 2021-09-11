Місія МВФ прибуде до України вже менш, ніж за два тижні

Програма МВФ передбачає, щоб Україна економічно вирівнялася зі своїми сусідами. Хоч і ріст економіки у 3,4% непоганий, але ще недостатній.
Міжнародний валютний фонд відправить свою місію до України, щоби опрацювати угоду за програмою кредитування Stand-by і підтримати економіку нашої країни. Експерти прибудуть вже через 10-12 днів.
Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован під час Ялтинського економічного форуму, передає Lb.ua.
"Програма Stand-by фокусує свою увагу на підтримці макро стабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ", – сказав він.
За його словами, мета Міжнародного валютного фонду полягає у тому, щоб Україна наздогнала економічний рівень своїх сусідів-держав.
"Ріст запланований Україною у 3,4% непоганий, однак програма МВФ передбачає, щоб Україна економічно вирівнялася зі своїми сусідами", - каже Рашкован.
Для цього Україні потрібно більше зростання, аніж у Польщі, Угорщині, Туреччині, зазначив він.
"Світова економіка зростатиме на 6%, тому ми маємо прагнути такого ж зростання. МВФ готовий підтримати Україну в розробці політик, які допоможуть вирішити ці питання", – підсумував він.
Нагадаємо, у Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.