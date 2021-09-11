Місія МВФ прибуде до України вже менш, ніж за два тижні

Місія МВФ прибуде до України вже менш, ніж за два тижні

Програма МВФ передбачає, щоб Україна економічно вирівнялася зі своїми сусідами. Хоч і ріст економіки у 3,4% непоганий, але ще недостатній.

Міжнародний валютний фонд відправить свою місію до України, щоби опрацювати угоду за програмою кредитування Stand-by і підтримати економіку нашої країни. Експерти прибудуть вже через 10-12 днів.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован під час Ялтинського економічного форуму, передає Lb.ua.

"Програма Stand-by фокусує свою увагу на підтримці макро стабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ", – сказав він.

За його словами, мета Міжнародного валютного фонду полягає у тому, щоб Україна наздогнала економічний рівень своїх сусідів-держав.

"Ріст запланований Україною у 3,4% непоганий, однак програма МВФ передбачає, щоб Україна економічно вирівнялася зі своїми сусідами", - каже Рашкован.

Для цього Україні потрібно більше зростання, аніж у Польщі, Угорщині, Туреччині, зазначив він.

"Світова економіка зростатиме на 6%, тому ми маємо прагнути такого ж зростання. МВФ готовий підтримати Україну в розробці політик, які допоможуть вирішити ці питання", – підсумував він.

Нагадаємо, у Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

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