“Місії Джеймса Бонда”: британський волонтер приїхав до України на допомогу другу і залишився на два роки

Працюючи з мережею міжнародних волонтерів, британці винаймають літаки й обладнання та їздять на передову.

Коли 24 лютого 2022 року в Україні почалася велика війна, група британських волонтерів не змогла бути осторонь. Британці зізнаються, що тепер їхня діяльність із вивезення дітей і поранених часом нагадує "місії Джеймса Бонда".

Про їхню історію розповіло видання The National.

Колишній ді-джей із Шотландії Юен Кемерон вперше поїхав до України через місяць після повномасштабного російського вторгнення. Він хотів врятувати друга, але трагедія, свідком якої він став, спонукала залишитись.

"Я приїхав, щоб допомогти одній людині, але серце не відпускало мене додому. Незнайомці намагались передати мені своїх дітей і просили врятувати їх", - розповів він.

Зрештою він заснував благодійну організацію ReactAid. Працюючи з мережею міжнародних волонтерів, вони винаймають літаки й обладнання та їздять на передову.

В Україні Кемерон опанував навички парамедика. Він і його колега Крейг Бортвік, який раніше був офіцером з боротьби з тероризмом, не лише постачають ліки і медичне обладнання - група врятувала життя десяткам медиків та військовослужбовців.

"Наші перші місії були в стилі Джеймса Бонда: через знайомих ми винаймали гелікоптери, щоб вивезти людей до Німеччини або Польщі. Ми їздимо в найбільш постраждалі місця", - зауважив британський волонтер.

Серед тих, кого вони врятували - британський боєць-доброволець Шаріф Амін, якого буквально витягли з окопів та везли 600 кілометрів через Україну, щоб доставити його до кордону та літака на рятівне лікування до Британії.

В іншому випадку вони допомогли ветерану армії США в Іраку Брайану Харлоу, який був в Україні та допомагав навчати війська. Він наступив на міну, внаслідок чого втратив праву гомілку. На його евакуацію пішло сім годин.

До групи волонтерів приєдналася також акушерка з Манчестера Венді Воррінгтон, дід якої пережив нацистський концтабір Освенцим і давав свідчення на Нюрнберзькому процесі.

"Моя прабабуся і її сестра загинули в Освенцимі, тому, коли два роки тому я побачила, що відбувається в Україні, це знайшло в мені відгук", - розповіла вона в коментарі The National.

Спочатку жінка поїхала до Польщі і допомагала біженцям, але не змогла просто сидіти і дивитись на черги на кордоні з жінок з дітьми і немовлятами.

"Я обіцяла родині, що не поїду в Україну, але вже за тиждень мчала в машині "швидкої" в Маріуполь", - згадує медикиня.

Поїздка, яка мала тривати три тижні, вилилась у два роки.

Цього місяця група планує масштабну місію з переселення 130 людей похилого віку та сиріт зі сходу України на Захід.

Нагадаємо, відомі іноземці активно допомагають Україні. Вони збирають кошти на гуманітарні потреби, донатять на ЗСУ, дають благодійні концерти та виступи та розповідають правду про ворожі дії російських окупантів на українських землях. Ба більше, деякі знаменитості рішуче налаштовані отримати громадянство України.

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