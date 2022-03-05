Міський голова Енергодара спростував інформацію про вихід окупантів з міста

Міський голова Енергодара спростував інформацію про вихід окупантів з міста

Наразі окупанти контролюють периметр Енергодара та перебувають на АЕС.

На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності — повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

Наразі окупанти контролюють периметр Енергодару та перебувають на АЕС.

Міська влада організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб міста.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - понад 10 000 осіб,

танків ‒ 269 од,

бойових броньованих машин ‒ 945 од,

артилерійських систем – 105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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