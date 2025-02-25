Міський голова Покровська закликав президента "укласти мир": у військовій адміністрації відреагували

В Покровській МВА повідомили, що міський голова перебуває в офіційному простої.

Покровська міська військова адміністрація відреагувала на заяву Руслана Требушкіна про необхідність укласти мир.

Там заявили, що докладають усіх можливих зусиль для забезпечення безпеки громадян і підтримки Сил оборони України. Зокрема, у МВА зазначили, що міський голова перебуває в офіційному простої.

"Відповідно до законодавства, від моменту запровадження військової адміністрації керівництво громадою здійснює винятково її начальник, який призначений на посаду президентом України, а посадова особа територіальної громади – міський голова – перебуває в офіційному простої до припинення чи скасування воєнного стану в Україні", – йдеться у повідомленні.

В Покровській МВА зазначили, що керівництво робить усе можливе для наближення Перемоги, зокрема підтримує президента та уряд України у прагненні до "найскорішого миру".

Також там додали, що зараз ми не повинні йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати зневіру.

"Сьогодні, коли президент України Володимир Зеленський спільно з командою на міжнародній арені б'ються за найкращі для країни умови завершення війни, а наші захисники та захисниці щодня попри біль, страх і смертельну небезпеку б'ють окупантів, ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати зневіру", – зазначили в Покровській МВА.

Передісторія

Мер міста Покровська Руслан Требушкін, чиї повноваження були призупинені 2022 року, у вівторок, 25 лютого, опублікував відеозвернення російською мовою до президента Володимира Зеленського, в якому закликав його укласти мир.

Відео чиновник розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

Користувачі соцмережі різко відреагували на відеозвернення, запитуючи мера в коментарях, чому він говорив мовою ворога.

Нагадаємо, російські війська нарощують активність у районі Великої Новосілки, намагаючись просунутися вглиб української оборони.

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