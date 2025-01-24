Міському голові Ірпеня Маркушину обрано запобіжний захід: в чому його підозрюють

Печерський суд у м. Києві обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину у вигляді тримання під вартою до 22 березня 2025 року.

Про це повідомило Суспільне.

Його підозрюють у незаконному перетині кордону у серпні 2022 року.

Справа стосується закордонної поїздки міського голови Ірпеня, яка тривала з 24 по 30 серпня 2022 року. За інформацією правоохоронців, Маркушин нібито вирушив до Італії не з метою надання допомоги військовим, а щоб побачитися зі своїм 2-річним сином.

Як повідомила кореспондентка, за Маркушина можуть внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 23 січня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook виклав відеозвернення, у якому зазначив, що вручення йому підозри у незаконному виїзді за кордон є політичним замовленням від Володимира Карплюка, який є колишнім мером Ірпеня.

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