Міськрада Івано-Франківська просить уряд дозволити депутаткам виїжджати за кордон

Івано-Франківська міська рада звернулася до Кабінету мінічтрія з проханням дозволити депутаткам виїжджати за кордон за нагальних робочих потреб без оформлення відряджень.

Звернення було винесено під час сесії міської ради 3 лютого.

Автори звернення наголошують, що заборона зупиняє волонтерський рух, в якому активну участь беруть жінки-депутати місцевих рад. Крім того, зазнааєься, що депутатки місцевих рад працюють на громадських засадах і не є військовозобовязаними.

"Вважаємо, що після року війни з Російською Федерацією всі ті жінки, які бажали покинути Україну вже її покинули. Зараз на місцях, в територіальних громадах залишилися активні та цілеспрямовані жінки, які кожен на своєму місці працюють задля перемоги України”, – зазначають автори звернення.

Нагадаємо, уряд 27 січня ухвалив постанову, яка на час війни забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Перетин кордону дозволений лише на підставі службового відрядження.

Виїзд заборонили і жінкам-держслужбовицям або депутатками рад всіх рівнів. Перетин кордону для них можливий лише на підставі документів про службові відрядження.

Читайте також: