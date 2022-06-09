Миску, з якої пив пес Патрон, продають за 15 тисяч гривень (фото)

Миску виставили на продаж в Мережі. Виручені кошти відправлять на підтримку ЗСУ.
У Львові виставили на продаж миску, з якої пив відомий пес-сапер Патрон. Її вартість оцінили в 15 тисяч гривень.
Таке оголошення розмістили на сайті OLX.ua.
Виручені кошти автор на ім'я Анатолій обіцяє відправити на підтримку Збройних сил України.
"Миска з кафе, в якому був Патрон зі своєю родиною у Львові, гроші підуть на підтримку ЗСУ", - йдеться в оголошенні.
Нагадаємо, зірка соцмереж і улюбленець дітей – пес-сапер Патрон 1 червня завітав до Львова. Там він зустрівся з дітьми, які із нетерпінням на нього чекали.
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