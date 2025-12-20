Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні

Олексій Кулеба / © Олексій Кулеба

Реклама

Одещина перебуває під безпрецедентним тиском: лише за останній тиждень зафіксовано понад 500 обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. Основною ціллю ворога залишаються портова інфраструктура та логістичні вузли.

Про це розповів віце-премʼєр з відновлення Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами щодо ситуації в Одеській області.

Окрему увагу урядовець приділив ситуації довкола мосту в районі населеного пункту Маяки, який є стратегічно важливим для регіону. Кулеба повідомив, що за останню добу об’єкт атакували понад 20 разів.

Реклама

«Я тільки що там був, відбулася атака прямо на наших очах на міст БПЛА „Шахед“. На щастя він не влучив у міст, але тим не менш останню добу атаки йдуть постійно. Більше 20 атак БПЛА був на цей міст», — зазначив віцепрем’єр.

За його словами, на місці працює група інженерів разом із керівником Агентства відновлення для оцінки пошкоджень та координації ремонту. Роботи ведуться у надскладних умовах через загрозу з повітря.

«Зараз проїзд по цьому мосту неможливий, проте ми робимо все можливе для того, щоб в найкоротший термін його відкрити. Ми бачимо, як це зробити. Розуміємо, як це зробити. Впевнений, що якщо військові нам допоможуть зробити все для того, щоб відбити атаки БПЛА, то ми це зможемо зробити», — наголосив Олексій Кулеба.

Додав, для забезпечення сполучення ще вчора о 16:00 розгорнули понтонний міст. Проте його робота ускладнена безпековими протоколами. Через постійні тривоги ДСНС та поліція змушені регулювати потік, забезпечуючи реверсний рух.

Реклама

Також зазначив, попри логістичні труднощі, влада тримає на контролі забезпечення населених пунктів, що опинилися «відрізаними» на іншому боці. Продукти харчування та товари першої потреби підвозяться регулярно. В регіон направили автівки «Укрпошти» для надання соціальних та поштових послуг.

«Ми опрацюємо окремий план для розширення логістичних можливостей. Ми бачимо його наступним чином. Протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики. Один буде постійний, один буде ще один понтонний міст», — зауважив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що обмеження руху були пов’язані з пошкодженням інфраструктури внаслідок влучання ворожого дрона у міст в районі Маяків.

Також трагедія, що забрала життя 43-річної Інни Влаєвої 18 грудня, сталася в районі села Маяки. Жінка разом із трьома дітьми поверталася додому в Одесу, коли російський дрон «Шахед» влучив просто в їхню автівку на мосту через Дністер.

Реклама

Раніше Олег Кіпер повідомляв, що трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі проїзд цією ділянкою дороги повністю зупинено.

Транспортне сполучення через річку Дністер, яке було обмежене після російської атаки, поступово повертається до норми. Наразі ділянка вже відкрита для проїзду більшості видів транспорту.